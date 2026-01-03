Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что по итогам заседания совета безопасности власти страны приняли решение развернуть военнослужащих вооруженных сил на границе с Венесуэлой.

«На границу направляют вооруженные силы, а также все имеющиеся ресурсы на случай притока беженцев», - написал он в соцсети X.

Петро добавил, что Колумбия не приемлет «агрессивных действий» в отношении Венесуэлы и Латинской Америки и намерена инициировать заседание СБ ООН.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели широкомасштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.