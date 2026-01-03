Правительство Мадуро остается у власти. Что дальше?

Если подтвердится факт задержания и высылки Николаса Мадуро из страны, внимание переключится на вопрос о том, кто станет следующим правителем Венесуэлы.
По всей видимости, дальнейших атак не будет, и Дональд Трамп посчитает себя довольным тем, что отстранил Мадуро. Но это поднимает вопрос: останется ли чавизм у власти без Мадуро?
Если это произойдет, то следует внимательно следить за тремя фигурами: вице-президентом Делси Родригес, министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.
Все трое появились на телевидении спустя несколько часов после нападения и могли взять на себя руководство.
И Падрино, и Кабельо обладают значительным влиянием в армии, которая может остаться лояльной любому из них. Роль вооруженных сил будет ключевой в определении того, кто возьмет бразды правления в свои руки. Родригес, напротив, обладает большей гражданской и экономической властью и не имеет такого же доступа к военным чинам, как Кабельо и Падрино.
Другой важный вопрос — что предпримет оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо. После объявления о победе на выборах в июле 2024 года оппозиция требует реальных политических перемен и, возможно, не удовлетворится одним лишь отстранением Мадуро от президентского дворца.
Удары, нанесенные американскими вооруженными силами по территории Венесуэлы, продолжались менее получаса. Об этом сообщило Associated Press.
Агентство отметило, что пока не ясно, планируют ли США дальнейшие действия в отношении Венесуэлы. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон не намерен продолжать атаки.
Вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо утверждает, что ситуация в Венесуэле после атаки США «спокойная», власти оценивают нанесенный ущерб.
«Что касается внутренней обстановки, страна абсолютно спокойна. У них получилось только частично добиться того, что они хотели добиться бомбами. Я говорю частично, потому что они рассчитывали, что люди выйдут на улицы, поддавшись хаосу, трусливо, но трусы остались в прошлом», - сказал министр в обращении, которое показал телеканал Telesur.
На видео Кабельо стоит на улице в бронежилете в окружении военных и гражданских. Он не уточнил число пострадавших и поврежденных объектов.