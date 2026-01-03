Правительство Мадуро остается у власти. Что дальше?

Если подтвердится факт задержания и высылки Николаса Мадуро из страны, внимание переключится на вопрос о том, кто станет следующим правителем Венесуэлы.

По всей видимости, дальнейших атак не будет, и Дональд Трамп посчитает себя довольным тем, что отстранил Мадуро. Но это поднимает вопрос: останется ли чавизм у власти без Мадуро?

Если это произойдет, то следует внимательно следить за тремя фигурами: вице-президентом Делси Родригес, министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.

Все трое появились на телевидении спустя несколько часов после нападения и могли взять на себя руководство.

И Падрино, и Кабельо обладают значительным влиянием в армии, которая может остаться лояльной любому из них. Роль вооруженных сил будет ключевой в определении того, кто возьмет бразды правления в свои руки. Родригес, напротив, обладает большей гражданской и экономической властью и не имеет такого же доступа к военным чинам, как Кабельо и Падрино.

Другой важный вопрос — что предпримет оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо. После объявления о победе на выборах в июле 2024 года оппозиция требует реальных политических перемен и, возможно, не удовлетворится одним лишь отстранением Мадуро от президентского дворца.