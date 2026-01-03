USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Правительство Мадуро остается у власти. Что дальше?

о развитии ситуации; обновлено 16:48
16:48 4190

Если подтвердится факт задержания и высылки Николаса Мадуро из страны, внимание переключится на вопрос о том, кто станет следующим правителем Венесуэлы.

По всей видимости, дальнейших атак не будет, и Дональд Трамп посчитает себя довольным тем, что отстранил Мадуро. Но это поднимает вопрос: останется ли чавизм у власти без Мадуро?

Если это произойдет, то следует внимательно следить за тремя фигурами: вице-президентом Делси Родригес, министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.

Все трое появились на телевидении спустя несколько часов после нападения и могли взять на себя руководство.

И Падрино, и Кабельо обладают значительным влиянием в армии, которая может остаться лояльной любому из них. Роль вооруженных сил будет ключевой в определении того, кто возьмет бразды правления в свои руки. Родригес, напротив, обладает большей гражданской и экономической властью и не имеет такого же доступа к военным чинам, как Кабельо и Падрино.

Другой важный вопрос — что предпримет оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо. После объявления о победе на выборах в июле 2024 года оппозиция требует реальных политических перемен и, возможно, не удовлетворится одним лишь отстранением Мадуро от президентского дворца.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

* * * 16:16

Удары, нанесенные американскими вооруженными силами по территории Венесуэлы, продолжались менее получаса. Об этом сообщило Associated Press.

Агентство отметило, что пока не ясно, планируют ли США дальнейшие действия в отношении Венесуэлы. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон не намерен продолжать атаки.

Вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо утверждает, что ситуация в Венесуэле после атаки США «спокойная», власти оценивают нанесенный ущерб.

«Что касается внутренней обстановки, страна абсолютно спокойна. У них получилось только частично добиться того, что они хотели добиться бомбами. Я говорю частично, потому что они рассчитывали, что люди выйдут на улицы, поддавшись хаосу, трусливо, но трусы остались в прошлом», - сказал министр в обращении, которое показал телеканал Telesur.

На видео Кабельо стоит на улице в бронежилете в окружении военных и гражданских. Он не уточнил число пострадавших и поврежденных объектов.

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2075
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3514
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3631
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17768
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2620
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7249
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3997
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7238
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5055
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6577
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29219

ЭТО ВАЖНО

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2075
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3514
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3631
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17768
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2620
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7249
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3997
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7238
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5055
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6577
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться