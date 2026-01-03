USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Аргентина поддержала захват Мадуро: «Да здравствует свобода»

16:27 1400

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал захват американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На своей странице в соцсети Х Милей прокомментировал ряд публикаций о действиях США в Венесуэле фразами «свобода продвигается вперед» и «да здравствует свобода, черт возьми!». Так он подписал пост издания Infobae о захвате «диктатора Мудро».

Жители Венесуэлы с портретами Уго Чавеса и Николаса Мадуро

Милей также опубликовал запись своей декабрьской речи, где он назвал Мадуро «наркотеррористом», а действия венесуэльского лидера охарактеризовал как «ужасающую и бесчеловечную диктатуру». «Эта опасность и этот позор не могут продолжать существовать на континенте, иначе они потянут за собой всех нас. Аргентина приветствует давление со стороны Соединенных Штатов и Дональда Трампа с целью освобождения венесуэльского народа», — сказал тогда Милей.

3 января в ряде городов Венесуэлы, включая столицу Каракас, прогремели взрывы. Американский президент Дональд Трамп вскоре после ударов сообщил, что Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что правительство республики не знает о местонахождении Мадуро и его супруги, потребовала подтверждения, что они живы. Sky News со ссылкой на источник позднее сообщил, что захват Мадуро, по мнению местной оппозиции, был «оговоренным выездом».

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2079
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3516
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3633
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17768
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2620
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7249
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3997
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7239
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5056
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6577
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29219

ЭТО ВАЖНО

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2079
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3516
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3633
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17768
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2620
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7249
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3997
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7239
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5056
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6577
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться