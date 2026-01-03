Трамп: Америка будет решать, кто будет управлять Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что следил за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго.
По словам Трампа, он «следил (за операцией) из комнаты» в Мар-а-Лаго. «У нас была комната, и мы следили, следили за каждым аспектом (операции). Нас окружало множество людей, в том числе генералов, они знали обо всем происходившем. Это была очень сложная, крайне сложная (операция)», - отметил глава американской администрации.
«Действующие военные заявили мне, что ни одна другая страна на Земле не способна на подобный маневр. Я смотрел это буквально так, как будто смотрел телешоу. Это было невероятно», — заявил президент США.
Трамп заявил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться. По его утверждению, США были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, но в этом не было необходимости.
Президент США заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. «Мы будем принимать активное участие в решении вопроса о том, кто будет управлять страной. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил», — заявил Трамп.
Он также отказался поддержать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. «У них [Венесуэлы] есть вице-президент, как вы знаете. Я не знаю, какими были эти выборы, но избрание Мадуро было позором», — сказал Трамп.
Американский лидер также заявил, что США будут «сильно вовлечены» в работу нефтяного сектора Венесуэлы.
Между тем МИД РФ заявил, что информация о нахождении в России вице-президента Венесуэлы Делси Родригес является фейком. Ранее о том, что Родригес на фоне ударов США по Венесуэле находится в Москве, сообщили испанские СМИ, в том числе The Objective, а также Reuters со ссылкой на источники.
* * * 17:50
Мадуро доставляют самолетом в Нью-Йорк, утверждают источники ABC News. Где именно он будет находиться, собеседники телеканала не уточнили.
Канал напоминает, что обвиняемые, ожидающие суда в федеральном суде Манхэттена, обычно содержатся в изоляторе MDC-Brooklyn (район Сансет-Парк в Бруклине, Нью-Йорк).
В то же время генпрокурор Венесуэлы призвал США подтвердить, что Мадуро и его супруга живы, и возложил ответственность за их судьбу на американскую администрацию.
В Каракасе спустя несколько часов после американских ракетных ударов спокойная обстановка, передает CNN. «Мы слышали, как мимо пролетало много самолетов и вертолетов, но сейчас в городе по-прежнему тихо в течение последних двух часов», — отмечает журналистка телеканала. По ее словам, люди не выходят на улицы, а государственные телеканалы повторяют сообщение Минобороны республики о развертывании военных по всей стране и с призывом сохранять спокойствие.
Bloomberg со ссылкой на сообщение пользователей в соцсетях передает, что у продуктовых магазинов и аптек в Каракасе и по всей Венесуэле образовались длинные очереди за товарами первой необходимости.
По данным колумбийского источника CNN, руководство страны не знало об операции американских военных, но было осведомлено о планах по захвату Николаса Мадуро. Однако в Колумбии не знали, когда и как именно американцы собирались захватить президента Венесуэлы.
Тем временем представители лидера венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо отказываются комментировать операцию США в Венесуэле, передает Associated Press. Последний раз Мачадо видели на публике в декабре, когда она смогла добраться до Норвегии, где ей вручили премию. В 2024 году, когда Николас Мадуро переизбирался на очередной срок, она была одним из лидеров протеста против правительства Мадуро и не признала результаты голосования.
Руководство Венесуэлой будет осуществляться вице-президентом страны Делси Родригес согласно Конституции республики, об этом сообщил белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.
Согласно статье 234 Конституции Венесуэлы, на период временного отсутствия президента республики его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению Национальной ассамблеи (местный однопалатный парламент) еще на 90 дней. В дальнейшем парламент должен будет решить, освободить ли от должности действующего президента и назначить новые выборы.
Делси Родригес ранее сообщила, что правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении президента Николаса Мадуро, которого, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, захватили и вывезли из страны. Родригес не пострадала в ходе субботней военной операции США, пишет The Wall Street Journal. Официальная информация о ее местонахождении не раскрывается, при этом во время ударов США по объектам на территории Венесуэлы один из взрывов прогремел около резиденции вице-президента. Испанская газета The Objective без указания источников утверждает, что Родригес сейчас находится в Москве.
В соцсетях сообщается, что по всей Венесуэле начали снимать плакаты с изображением Мадуро.
* * * 16:40
США предъявили Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в «наркотерроризме», вскоре они предстанут перед судом, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди.
«Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес были предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро предъявлены обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств, а также в заговоре с целью завладения оружием и взрывными устройствами против США.
Вскоре они столкнутся со всей тяжестью гнева американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за то, что у него хватило смелости потребовать привлечения к ответственности [Мадуро], и огромное спасибо нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную миссию по поимке этих двух предполагаемых международных наркоторговцев», - говорится в заявлении Бонди.