Трамп: Америка будет решать, кто будет управлять Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что следил за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, он «следил (за операцией) из комнаты» в Мар-а-Лаго. «У нас была комната, и мы следили, следили за каждым аспектом (операции). Нас окружало множество людей, в том числе генералов, они знали обо всем происходившем. Это была очень сложная, крайне сложная (операция)», - отметил глава американской администрации.

«Действующие военные заявили мне, что ни одна другая страна на Земле не способна на подобный маневр. Я смотрел это буквально так, как будто смотрел телешоу. Это было невероятно», — заявил президент США.

Трамп заявил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться. По его утверждению, США были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, но в этом не было необходимости.

Президент США заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. «Мы будем принимать активное участие в решении вопроса о том, кто будет управлять страной. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил», — заявил Трамп.

Он также отказался поддержать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. «У них [Венесуэлы] есть вице-президент, как вы знаете. Я не знаю, какими были эти выборы, но избрание Мадуро было позором», — сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что США будут «сильно вовлечены» в работу нефтяного сектора Венесуэлы.

Между тем МИД РФ заявил, что информация о нахождении в России вице-президента Венесуэлы Делси Родригес является фейком. Ранее о том, что Родригес на фоне ударов США по Венесуэле находится в Москве, сообщили испанские СМИ, в том числе The Objective, а также Reuters со ссылкой на источники.