Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»

В Сети распространилось фото комплекса противовоздушной обороны «Бук» российского производства, уничтоженного в Венесуэле ударом США.
На фотографии видна уничтоженная система, в которой заметны очертания зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э» на шасси МЗКТ-6922.
Машину поразили в ходе удара по авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.
«Бук-М2Э» предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и других целей. Установка способна поразить истребитель семейства F-15 Eagle на дистанции до 45 километров. Одна пусковая установка несет четыре ракеты. В 2015 году Венесуэла получила первую партию «Буков». Всего в арсенале Каракаса было 12 ЗРК этого типа.