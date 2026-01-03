USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Эрдоган: Война России и Украины может выйти из-под контроля

18:03 958

Война России и Украины приближается к пятому году и уже представляет угрозу для безопасности судоходства и торговли в Черном море, а дальнейшая эскалация может выйти из-под контроля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают зарубежные СМИ.

«Война между Россией и Украиной вот-вот войдет в свой пятый год. Там также погибли сотни тысяч человек, были разрушены города, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома», — заявил президент Турции.

По его словам, в последние месяцы боевые действия достигли уровня, который представляет угрозу для торговли и безопасности судоходства в Черном море.

«В последние месяцы война достигла масштабов, которые угрожают торговле и безопасности судоходства в Черном море. Мы осуществляем необходимые контакты, чтобы предотвратить это», — подчеркнул Эрдоган.

Он также сообщил, что Турция стремится к скорейшему завершению войны, поскольку дальнейшая эскалация несет риск потери контроля над ситуацией.

«Нашим искренним желанием является как можно скорейшее завершение этой войны, которая несет риск постепенного выхода из-под контроля из-за взаимных атак, путем установления справедливого и устойчивого мира», — сказал Эрдоган. 

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2092
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3522
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3639
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17774
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2623
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7250
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3997
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7240
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5056
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6580
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29222

