Эрдоган: Война России и Украины может выйти из-под контроля

Война России и Украины приближается к пятому году и уже представляет угрозу для безопасности судоходства и торговли в Черном море, а дальнейшая эскалация может выйти из-под контроля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают зарубежные СМИ.

«Война между Россией и Украиной вот-вот войдет в свой пятый год. Там также погибли сотни тысяч человек, были разрушены города, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома», — заявил президент Турции.

По его словам, в последние месяцы боевые действия достигли уровня, который представляет угрозу для торговли и безопасности судоходства в Черном море.

«В последние месяцы война достигла масштабов, которые угрожают торговле и безопасности судоходства в Черном море. Мы осуществляем необходимые контакты, чтобы предотвратить это», — подчеркнул Эрдоган.

Он также сообщил, что Турция стремится к скорейшему завершению войны, поскольку дальнейшая эскалация несет риск потери контроля над ситуацией.

«Нашим искренним желанием является как можно скорейшее завершение этой войны, которая несет риск постепенного выхода из-под контроля из-за взаимных атак, путем установления справедливого и устойчивого мира», — сказал Эрдоган.