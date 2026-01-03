USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро

18:14 2098

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флоренс были задержаны в своей спальне ночью, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Супруги спали, когда в их дом ворвались американские военные. 

Операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро была проведена подразделением спецназа «Дельта» армии США после того, как ЦРУ установило его точное местонахождение, сообщает АВС News со ссылкой на два источника, знакомых с ходом операции.

Один из собеседников телеканала рассказал, что президент США Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле. Войска, по словам источника, были готовы провести операцию в Рождество, однако она была отложена из-за авиаударов американских военных по объектам «Исламского государства» в Нигерии. Последующие попытки также откладывались, в том числе в связи с погодными условиями.

Обозреватель ABC News, бывший сотрудник ЦРУ и высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой добавил, что операция была «невероятно опасной» и потребовала точных разведданных, тщательного планирования и скоординированных действий бойцов «Дельты» при поддержке авиации.

В комментарии The New York Times Дональд Трамп назвал операцию «блестящей», отметив уровень подготовки военных: «Было проведено много хорошего планирования, задействовано много отличных войск и замечательных людей». Отвечая на вопрос о том, запрашивал ли он разрешение Конгресса и какими будут дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы, Трамп заявил, что намерен обсудить эти темы на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Она состоится 3 января в 11:00 (20: 00 по Баку).

О том, что правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении Мадуро и его супруги, сообщила вице-президент республики Делси Родригес. Она потребовала подтвердить, что Мадуро и его жена живы.

Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мочада заявила, что у нее и ее сторонников есть план, как взять власть в стране с первого дня. Она уточнила, что не участвовала в принятии решения Соединенными Штатами о захвате Мадуро.

«Дельта» — элитное подразделение специального назначения, состоящее из солдат, обученных секретным контртеррористическим операциям и освобождению заложников. Оно дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.). Подразделение было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году «Дельта» участвовала в операции в Панаме, когда Вашингтон сверг президента Мануэля Норьегу.

