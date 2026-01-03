Турция готова содействовать урегулированию в Венесуэле

МИД Турции заявил, что готов содействовать урегулированию в Венесуэле на базе международного права и призвал стороны к сдержанности, сообщает ТАСС.

«Мы внимательно следим за последними событиями в Венесуэле. Турция придает большое значение стабильности Венесуэлы, а также миру и благополучию ее народа. Призываем все стороны проявить сдержанность, чтобы нынешняя ситуация не имела негативных последствий для региональной и международной безопасности. Мы готовы внести всевозможный конструктивный вклад в урегулирование кризиса в Венесуэле в рамках международного права», - говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве также указали, что турецкое «посольство в Каракасе продолжает поддерживать непрерывную связь и координацию с гражданами [Турции], находящимися в [Венесуэле]».