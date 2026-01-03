Сколько денег нужно Украине на восстановление?

Финансовые потребности Украины для восстановления и экономического развития на следующее десятилетие оцениваются примерно в 800 миллиардов долларов США. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, открывая экономический блок переговоров с европейскими партнерами в Киеве, пишут украинские СМИ.

По ее словам, в течение последних недель украинская команда активно обсуждала с Соединенными Штатами дальнейшие шаги в условиях военной экономики и переход к долгосрочному благосостоянию и безопасности.

«Многие учреждения сделали системную работу в рамках платформы доноров, в частности Всемирный банк, по оценке потребности реконструкции и восстановления. Здесь уже были привлечены ключевые учреждения, которые подтверждают надежность их подхода, в частности, Всемирный банк, BlackRock, а также Казначейство США», - отметила она.

По результатам сотрудничества были разработаны рамки украинского благосостояния, в которых четко определены потребности, предпосылки, механизмы и направления инвестиций на ближайшие десять лет.

«С точки зрения сегодняшнего дня финансовые потребности для украинской стороны огромные. Они составляют 800 миллиардов долларов, это предусматривает макрофинансовую стабильность, компенсацию за потери, потребности реконструкции, восстановления и финансирования для экономического роста. Это не вмещает финансы на оборону», - отметила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что эффективные гарантии безопасности могут со временем уменьшить финансовые потребности, ведь безопасность является базовой предпосылкой экономического восстановления. Отдельно она подчеркнула, что макрофинансовая стабильность является ключевым условием для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Украины.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США провели первые переговоры по послевоенному восстановлению страны.

По его словам, план восстановления охватывает всю территорию страны и предусматривает подготовку нескольких стратегических документов, объединенных в так называемый Prosperity Package - пакет экономического восстановления Украины.