USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Сколько денег нужно Украине на восстановление?

18:37 422

Финансовые потребности Украины для восстановления и экономического развития на следующее десятилетие оцениваются примерно в 800 миллиардов долларов США. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, открывая экономический блок переговоров с европейскими партнерами в Киеве, пишут украинские СМИ.

По ее словам, в течение последних недель украинская команда активно обсуждала с Соединенными Штатами дальнейшие шаги в условиях военной экономики и переход к долгосрочному благосостоянию и безопасности.

«Многие учреждения сделали системную работу в рамках платформы доноров, в частности Всемирный банк, по оценке потребности реконструкции и восстановления. Здесь уже были привлечены ключевые учреждения, которые подтверждают надежность их подхода, в частности, Всемирный банк, BlackRock, а также Казначейство США», - отметила она.

По результатам сотрудничества были разработаны рамки украинского благосостояния, в которых четко определены потребности, предпосылки, механизмы и направления инвестиций на ближайшие десять лет.

«С точки зрения сегодняшнего дня финансовые потребности для украинской стороны огромные. Они составляют 800 миллиардов долларов, это предусматривает макрофинансовую стабильность, компенсацию за потери, потребности реконструкции, восстановления и финансирования для экономического роста. Это не вмещает финансы на оборону», - отметила Свириденко. 

Премьер-министр подчеркнула, что эффективные гарантии безопасности могут со временем уменьшить финансовые потребности, ведь безопасность является базовой предпосылкой экономического восстановления. Отдельно она подчеркнула, что макрофинансовая стабильность является ключевым условием для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Украины.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США провели первые переговоры по послевоенному восстановлению страны.

По его словам, план восстановления охватывает всю территорию страны и предусматривает подготовку нескольких стратегических документов, объединенных в так называемый Prosperity Package - пакет экономического восстановления Украины.

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2103
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3530
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3647
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17783
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2626
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7251
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3999
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7241
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5061
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6583
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29224

ЭТО ВАЖНО

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2103
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3530
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3647
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17783
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2626
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7251
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3999
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7241
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5061
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6583
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29224
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться