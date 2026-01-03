USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Польша замахнулась на самую мощную армию

18:51 402

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в этом году его страна ускорит создание самой мощной армии в Европе.

Польская государственная телекомпания TVP поделилась заявлением Туска, в котором он рассказал о своих ожиданиях на 2026 год.

Туск отметил, что 2026-й станет годом ускорения развития Польши: «Правительство продолжит работу по ускорению военного расширения, реализации крупных инфраструктурных проектов и продвижению процесса, который определяется как восстановление промышленности, включая оборонный сектор».

Сообщив, что в сфере государственных закупок будет применяться принцип «Польша прежде всего», премьер добавил: «Мы ускорим создание самой сильной армии в Европе. Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру».

Он также анонсировал более жесткую борьбу с преступностью, заявив, что Польша является и останется «оазисом безопасности».

Несмотря на глобальные трудности, Польша в 2025-м ускорила экономический рост и начала крупные инвестиции, заявил Туск, выразив надежду, что 2026 год также будет благоприятным для его страны.

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2105
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3530
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3647
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17785
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2626
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7252
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3999
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7242
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5061
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6583
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29225

