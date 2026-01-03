Польша замахнулась на самую мощную армию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в этом году его страна ускорит создание самой мощной армии в Европе.

Польская государственная телекомпания TVP поделилась заявлением Туска, в котором он рассказал о своих ожиданиях на 2026 год.

Туск отметил, что 2026-й станет годом ускорения развития Польши: «Правительство продолжит работу по ускорению военного расширения, реализации крупных инфраструктурных проектов и продвижению процесса, который определяется как восстановление промышленности, включая оборонный сектор».

Сообщив, что в сфере государственных закупок будет применяться принцип «Польша прежде всего», премьер добавил: «Мы ускорим создание самой сильной армии в Европе. Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру».

Он также анонсировал более жесткую борьбу с преступностью, заявив, что Польша является и останется «оазисом безопасности».

Несмотря на глобальные трудности, Польша в 2025-м ускорила экономический рост и начала крупные инвестиции, заявил Туск, выразив надежду, что 2026 год также будет благоприятным для его страны.