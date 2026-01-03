USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Трамп давал Венесуэле шанс

19:00 259

Президент США Дональд Трамп предлагал Венесуэле несколько путей отступления в обмен на остановку наркотрафика и возвращение «украденной» нефти в Соединенные Штаты. Об этом написал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в соцсети X.

Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро — «последний, кто узнал, что президент Трамп говорит то, что думает», написал Вэнс.

«В Соединенных Штатах нельзя избежать правосудия за торговлю наркотиками только потому, что живешь во дворце в Каракасе», — заявил вице-президент, комментируя захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

Сегодня США нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Американская сторона предъявила президенту Венесуэлы обвинения по уголовным статьям, в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял венесуэльское правительство в причастности к преступным группировкам Латинской Америки, в том числе наркокартелям. Николас Мадуро накануне заявлял, что готов к сотрудничеству с Вашингтоном по вопросам нефти, миграции и борьбы с наркоторговлей.

Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 2110
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 3530
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 3648
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле? фото; видео; обновлено 15:25
15:25 17786
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
Колумбия отправляет войска на границу с Венесуэлой
15:16 2626
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема; все еще актуально
00:02 7252
Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 3999
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция; все еще актуально
02:40 7242
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 5061
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 6583
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 29225

