Трамп давал Венесуэле шанс

Президент США Дональд Трамп предлагал Венесуэле несколько путей отступления в обмен на остановку наркотрафика и возвращение «украденной» нефти в Соединенные Штаты. Об этом написал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в соцсети X.

Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро — «последний, кто узнал, что президент Трамп говорит то, что думает», написал Вэнс.

«В Соединенных Штатах нельзя избежать правосудия за торговлю наркотиками только потому, что живешь во дворце в Каракасе», — заявил вице-президент, комментируя захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

Сегодня США нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Американская сторона предъявила президенту Венесуэлы обвинения по уголовным статьям, в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял венесуэльское правительство в причастности к преступным группировкам Латинской Америки, в том числе наркокартелям. Николас Мадуро накануне заявлял, что готов к сотрудничеству с Вашингтоном по вопросам нефти, миграции и борьбы с наркоторговлей.