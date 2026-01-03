Франция осуждает США за Мадуро

Франция осудила действия США в связи с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

МИД Франции выступил по этому поводу с заявлением, в котором говорится:

«Смещение Мадуро с поста и нарушение суверенитета представляют собой серьезный акт агрессии против достоинства венесуэльского народа и его права определять свое собственное будущее

Арест Мадуро нарушает принцип неприменения силы в соответствии с международным правом.

Никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано Венесуэле из-за рубежа; только венесуэльский народ может решать свое будущее».

Утром 3 января стало известно, что США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Позже президент США Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.