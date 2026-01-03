USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Франция осуждает США за Мадуро

19:18 2254

Франция осудила действия США в связи с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

МИД Франции выступил по этому поводу с заявлением, в котором говорится:

«Смещение Мадуро с поста и нарушение суверенитета представляют собой серьезный акт агрессии против достоинства венесуэльского народа и его права определять свое собственное будущее 

Арест Мадуро нарушает принцип неприменения силы в соответствии с международным правом. 

Никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано Венесуэле из-за рубежа; только венесуэльский народ может решать свое будущее».

Утром 3 января стало известно, что США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Позже президент США Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1946
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4503
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9754
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8283
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7857
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6146
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2255
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2157
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6044
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5658
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5108

