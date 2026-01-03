Китай «потрясен» захватом Мадуро

Китай настойчиво призывает США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран. Об этом сообщает МИД КНР, пишут зарубежные СМИ.

«Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран», — сообщил официальный представитель МИД КНР на вопрос о ситуации в Венесуэле.

«Китай глубоко потрясен и решительно осуждает наглое применение Соединенными Штатами военной силы в отношении суверенного государства, как и посягательство на президента страны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД Китая подчеркнули, что «гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право, ущемляют суверенитет Венесуэлы», а также угрожают миру и безопасности стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Пекин, как отмечается в заявлении, настаивает, чтобы Вашингтон соблюдал международное право, а также цели и принципы Устава ООН.

Утром 3 января стало известно, что США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Позже президент США Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.