Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов в скором времени после Венесуэлы могут начать решать проблему с наркотиками в Мексике. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мексикой управляют картели. Нам придется что-то с ними сделать», - заявил Трамп в эфире Fox News.

Президент США отметил, что его мексиканская коллега Клаудия Шейнбаум является «хорошей женщиной». Вместе с тем он добавил, что она не управляет своей страной.

Ранее Вашингтон начал военную операцию против Венесуэлы. По словам президента США Дональда Трампа, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны.