«Опасный прецедент» в Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с резкой эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стала военная операция США и захват президента Николаса Мадуро. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, произошедшие события создают «опасный прецедент» и могут иметь тревожные последствия для всего региона. «Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются», - подчеркнул Дюжаррик.

Гутерриш призвал всех участников политического процесса в Венесуэле к инклюзивному диалогу при полном уважении прав человека и верховенства закона.

Утром 3 января стало известно, что США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Позже президент США Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.