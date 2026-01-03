USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

«Опасный прецедент» в Венесуэле

Заявление Гутерриша
19:59 1507

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с резкой эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стала военная операция США и захват президента Николаса Мадуро. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, произошедшие события создают «опасный прецедент» и могут иметь тревожные последствия для всего региона. «Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются», - подчеркнул Дюжаррик.

Гутерриш призвал всех участников политического процесса в Венесуэле к инклюзивному диалогу при полном уважении прав человека и верховенства закона.

Утром 3 января стало известно, что США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Позже президент США Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1953
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4511
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9759
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8287
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7858
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6147
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2257
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2160
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6047
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5659
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5110

ЭТО ВАЖНО

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1953
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4511
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9759
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8287
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7858
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6147
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2257
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2160
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6047
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5659
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться