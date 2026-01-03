Оборонный экспорт Турции бьет рекорды

Глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халук Гёргюн, напомнив, что экспорт в сфере обороны и авиации в 2024 году составил 7,1 млрд долларов, заявил, что 2025 год Турция завершила с ростом примерно на 48% и показателем в 10 млрд 54 млн долларов, сообщает «Анадолу».

По его словам, в 2025 году Турция ежемесячно продолжала бить рекорды по сравнению с предыдущим годом, и в декабре был достигнут исторический рекорд с экспортом продукции оборонной и авиационной промышленности на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.

По его словам, экспорт Турции в сфере обороны и авиации в 2025 году достигнет 10 миллиардов 54 миллионов долларов, из которых 9 миллиардов 870 миллионов долларов придутся на товары и 184 миллиона долларов — на услуги.

«Если проанализировать рост, достигший в 2025 году примерно 47-48%, с точки зрения новых заключенных контрактов, то мы видим увеличение примерно на 80%. В 2024 году мы завершили экспорт на сумму 7,1 миллиарда долларов, а в 2025 году мы завершаем его с ростом примерно на 48% — 10 миллиардов 54 миллиона долларов. Если же рассматривать заключенные контракты с точки зрения остаточных заказов, то в 2024-м мы завершили год с новыми контрактами на сумму 10 млрд долларов, а в 2025 году — с 17,8 млрд долларов, то есть с ростом на 78%», - отметил Гёргюн.

Он добавил, что рост экспорта в оборонной промышленности можно более четко оценить, взглянув на его долю в общем объеме экспорта Турции: «В 2022 году мы экспортировали на 4,4 миллиарда долларов, доля сферы обороны и авиации в общем объеме экспорта Турции составляла 1,7%. Сегодня доля сферы обороны и авиации в общем объеме экспорта Турции достигла 3,7%».

Глава управления напомнил, что в прошлом году Турция подписала контракт на экспорт военных судов в Португалию. «В конце года мы подписали контракт на поставку учебных самолетов HÜRJET с Испанией, одной из ведущих стран мира в области авиации. В июне мы заключили контракт с Индонезией на поставку KAAN. С Румынией был подписан контракт на поставку кораблей открытого моря», - сказал Гёргюн.

Он добавил, что со странами региона Персидского залива и Африки было заключено множество контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов. В то же время подписаны контракты на поставку боеприпасов, 2025 год был закрыт с рекордным объемом новых контрактов на сумму 17,8 миллиарда долларов.

«Если посмотреть на страны, в которые мы в основном экспортировали в прошлом году, то из 10 ведущих стран 4 являются европейскими, а одна — американской. Если взглянуть на общий объем, то из 10 миллиардов долларов экспорта примерно 5,6 миллиарда долларов, то есть 56 %, пришлись на страны Европейского союза, НАТО и США. За ними следуют Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка», - отметил глава управления.