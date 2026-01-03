USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Трамп намекнул, что Россия не сравнится с США

20:27 1634

Президент США Дональд Трамп назвал войну России с Украиной «примитивной», сравнив ее с сегодняшней американской операцией в Венесуэле, в ходе которой спецназ захватил президента страны Николаса Мадуро и его супругу.

По мнению Трампа, эта операция продемонстрировала уникальные возможности Пентагона, которые недоступны больше никому в мире и которые США готовы применить снова в любой точке земного шара.

«Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это опять, мы можем это сделать опять. Никто не может нас остановить. Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной (между Россией и Украиной), которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно», — заявил президент США в эфире Fox News.

Кроме того, Трамп заверил, что «режим в Каракасе фактически рухнул изнутри». По его словам, венесуэльская элита, осознав мощь США, массово предала своего лидера, чтобы избежать репрессий. «Если они останутся верными Мадуро, будущее для них будет очень плохим, очень плохим. Я бы сказал, что большинство из них уже перешли на сторону США», - сказал Трамп. 

Ранее Трамп признался, что наблюдал за штурмом спальни Мадуро как за «захватывающим телешоу». Сейчас свергнутого Мадуро везут на авианосце USS Iwo Jima в Нью-Йорк, где его ждет суд по обвинению в наркотерроризме.

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1957
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4513
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9761
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8290
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7858
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6148
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2257
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2161
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6049
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5659
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5111

ЭТО ВАЖНО

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1957
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4513
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9761
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8290
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7858
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6148
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2257
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2161
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6049
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5659
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться