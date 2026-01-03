История повторяется...

В декабре 1989 года тогдашний лидер Панамы Мануэль Норьега Морено был свергнут в результате американской военной операции «Правое дело». 4 января 1990 года Норьега добровольно сдался подразделениям ВС США, которые в течение нескольких дней блокировали посольство Ватикана, где укрывался диктатор. 10 июля 1992 года американский суд приговорил Мануэля Норьегу к 40 годам лишения свободы за наркоторговлю и вымогательство. Впоследствии срок был сокращен до 30, затем до 17 лет.

В августе 2007 года Федеральный суд Майами принял решение экстрадировать Норьегу во Францию, где ему тоже предъявили обвинения — в отмывании денег через французские банки и в контрабанде наркотиков. В 2010-м Норьега был выслан во Францию, где также предстал перед судом. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией банковских счетов. В 2011 году бывший панамский правитель был экстрадирован из Франции на родину — в Панаму, где его еще в середине 1990-х заочно признали виновным в политических убийствах и приговорили к 20 годам тюрьмы. С сентября 2014 года он отбывал наказание в местном исправительном учреждении. В марте 2017-го Норьега перенес операцию по удалению опухоли мозга, а 29 мая того же года скончался, дожив до 83 лет.

Ночью 3 января 2020 года в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде был убит генерал-майор Касем Сулеймани, командир «Кудс» – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате удара погиб и заместитель командующего Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне после заявили, что авиаудар был спланированной операцией, которую готовили по указанию Дональда Трампа.