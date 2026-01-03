USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

История повторяется...

20:40 1960

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле напоминает события почти сорокалетней и пятилетней давности.

В декабре 1989 года тогдашний лидер Панамы Мануэль Норьега Морено был свергнут в результате американской военной операции «Правое дело». 4 января 1990 года Норьега добровольно сдался подразделениям ВС США, которые в течение нескольких дней блокировали посольство Ватикана, где укрывался диктатор. 10 июля 1992 года американский суд приговорил Мануэля Норьегу к 40 годам лишения свободы за наркоторговлю и вымогательство. Впоследствии срок был сокращен до 30, затем до 17 лет.

В августе 2007 года Федеральный суд Майами принял решение экстрадировать Норьегу во Францию, где ему тоже предъявили обвинения — в отмывании денег через французские банки и в контрабанде наркотиков. В 2010-м Норьега был выслан во Францию, где также предстал перед судом. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией банковских счетов. В 2011 году бывший панамский правитель был экстрадирован из Франции на родину — в Панаму, где его еще в середине 1990-х заочно признали виновным в политических убийствах и приговорили к 20 годам тюрьмы. С сентября 2014 года он отбывал наказание в местном исправительном учреждении. В марте 2017-го Норьега перенес операцию по удалению опухоли мозга, а 29 мая того же года скончался, дожив до 83 лет.

Ночью 3 января 2020 года в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде был убит генерал-майор Касем Сулеймани, командир «Кудс» – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате удара погиб и заместитель командующего Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне после заявили, что авиаудар был спланированной операцией, которую готовили по указанию Дональда Трампа.

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1961
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4515
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9764
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8291
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7860
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6150
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2259
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2163
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6052
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5659
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5111

ЭТО ВАЖНО

История повторяется...
История повторяется...
20:40 1961
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
19:40 4515
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания
Трамп показал первое фото Мадуро после задержания фото; видео; обновлено 21:30
21:30 9764
Вице-президент Венесуэлы не в Москве
Вице-президент Венесуэлы не в Москве о развитии ситуации; последнее обновление
20:25 8291
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять
Хаменеи о протестах в Иране: «Тегеран не сдастся врагу». А «бунтовщиков» надо усмирять обновлено 16:09
16:09 7860
Россия призвала США освободить Мадуро
Россия призвала США освободить Мадуро обновлено 19:33
19:33 6150
Франция осуждает США за Мадуро
Франция осуждает США за Мадуро
19:18 2259
У Венесуэлы были «пути отступления»
У Венесуэлы были «пути отступления» заявили в Белом доме
19:00 2163
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
Как американский спецназ ворвался в спальню Мадуро
18:14 6052
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
Уничтоженный американцами в Венесуэле российский «Бук»
16:59 5659
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
15:51 5111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться