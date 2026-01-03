Трамп не давал «добро» Мачадо

По словам американского лидера, его администрация не контактировала с Мачадо.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новым лидером Венесуэлы станет лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

Оппозиция готова взять власть в руки в Венесуэле после того, как США захватили президента Николаса Мадуро, объявила лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, сообщают зарубежные СМИ.

«Венесуэльцы, настало время свободы! Николас Мадуро предстал перед международным правосудием за чудовищные преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан многих других стран. Учитывая его отказ принять решение путем переговоров, правительство Соединенных Штатов выполнило свое обещание соблюдать закон», — говорится в обращении Мачадо, опубликованном в соцсети Х.

По словам лидера венесуэльской революции, сейчас в стране наступает время для «установления народного и национального суверенитета». «Мы восстановим порядок, освободим политических заключенных, построим исключительную нацию и вернем наших детей домой», — заявила она.

«Сегодня мы готовы выполнить свой мандат и взять власть. Давайте оставаться бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не будет осуществлен демократический переход. Переход, который требует участия всех нас.

К венесуэльцам внутри нашей страны: будьте готовы выполнить то, о чем мы скоро сообщим вам по официальным каналам.

К венесуэльцам за рубежом: нам нужна ваша мобилизация, активизация правительств и граждан мира и вовлечение их в великую операцию по построению новой Венесуэлы.

В эти решающие часы примите всю мою силу, мою уверенность и мою любовь. Мы остаемся бдительными и на связи», - говорится в заявлении Мачадо.

По ее мнению, Венесуэлу должен возглавить бывший кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутия.

Как пишет Би-би-си, этот 76-летний дипломат и политолог ранее работал послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире. В 2020-х годах Эдмундо Гонсалес стал председателем венесуэльского оппозиционного политического альянса «Единая платформа».

После того как Марию Мачадо лишили возможности избираться, в марте 2024 года он вступил в президентскую гонку как кандидат от оппозиции. Многие венесуэльцы, а также США, ЕС и большинство стран Латинской Америки считают, что на выборах 28 июля 2024 года победил именно Гонсалес.