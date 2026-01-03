USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

В Германии выступают за отправку миротворцев в Украину

3 января 2026, 22:00 560

Немецкие политики поддержали возможное участие бундесвера в наблюдательной операции «многонациональных сил» для обеспечения будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике и глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что ФРГ обязана сыграть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. «Это должно быть ясно каждому», - заявила она в разговоре с Der Spiegel.

Политик уверена, что формат участия бундесвера в будущей наблюдательной миссии может стать очень широким. Штрак-Циммерман заявила, что готова представить себе участие сухопутных войск, военно-воздушных и даже военно-морских сил. Однако определить это должны генералы участвующих в «коалиции желающих» стран, подчеркнула она.

С похожей позицией выступил и представитель консервативного блока ХДС/ХСС в комитете бундестага по внешней политике Родерих Кизеветтер. Однако он считает вариант участия бундесвера в наблюдательной миссии возможным только после прекращения огня в Украине. 

По мнению Кизеветтера, ФРГ как «ведущая держава» Европы не должна исключать ни один из вариантов в своей публичной коммуникации о гарантиях безопасности для Украины.

Германия должна «найти надежные юридические основания» для организации такой наблюдательной миссии с «адекватным, то есть значительным» участием бундесвера, отметил политик. Кизеветтер также подчеркнул, что участие в «коалиции желающих» должно быть открыто для вклада третьих государств, которые поддерживают позицию НАТО и ЕС по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 января встретится в Париже с главами государств и правительств стран-союзников, чтобы обсудить условия возможного мирного соглашения с Россией. Одним из ключевых элементов такого документа призваны стать военные гарантии Запада, которые должны сдержать Россию от новой военной агрессии.

Ранее стало известно, что британские и французские военные совместно с представителями ЕС уже разработали планы по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Франция и Великобритания готовы направить своих военных для участия в наблюдательной миссии даже без соответствующего мандата ООН или Европейского союза. Для этого им будет достаточно только согласия официального Киева.

Проект такой наблюдательной миссии предполагает, что французские и британские военные смогут при необходимости открывать огонь для поддержания перемирия. Кроме того, обсуждается участие военных других неназванных европейских стран. Дипломаты считают, что в первые месяцы перемирия численность таких «международных сил» может составить от 10 000 до 15 000 военных.

Предполагается, что «многонациональные силы» будут обеспечивать безопасность Украины с моря и в воздухе, а также с территории соседних стран.

Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 1759
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 914
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 3012
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 5792
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 1584
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 748
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро обновлено 22:20
3 января 2026, 22:20 8996
А за что жену-то?
А за что жену-то? последний вопрос
3 января 2026, 21:53 11813
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 2633
История повторяется...
История повторяется...
3 января 2026, 20:40 3702
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
3 января 2026, 19:40 7292

ЭТО ВАЖНО

Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 1759
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 914
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 3012
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 5792
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 1584
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 748
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро обновлено 22:20
3 января 2026, 22:20 8996
А за что жену-то?
А за что жену-то? последний вопрос
3 января 2026, 21:53 11813
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 2633
История повторяется...
История повторяется...
3 января 2026, 20:40 3702
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
3 января 2026, 19:40 7292
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться