В Германии выступают за отправку миротворцев в Украину

Немецкие политики поддержали возможное участие бундесвера в наблюдательной операции «многонациональных сил» для обеспечения будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике и глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что ФРГ обязана сыграть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. «Это должно быть ясно каждому», - заявила она в разговоре с Der Spiegel.

Политик уверена, что формат участия бундесвера в будущей наблюдательной миссии может стать очень широким. Штрак-Циммерман заявила, что готова представить себе участие сухопутных войск, военно-воздушных и даже военно-морских сил. Однако определить это должны генералы участвующих в «коалиции желающих» стран, подчеркнула она.

С похожей позицией выступил и представитель консервативного блока ХДС/ХСС в комитете бундестага по внешней политике Родерих Кизеветтер. Однако он считает вариант участия бундесвера в наблюдательной миссии возможным только после прекращения огня в Украине.

По мнению Кизеветтера, ФРГ как «ведущая держава» Европы не должна исключать ни один из вариантов в своей публичной коммуникации о гарантиях безопасности для Украины.

Германия должна «найти надежные юридические основания» для организации такой наблюдательной миссии с «адекватным, то есть значительным» участием бундесвера, отметил политик. Кизеветтер также подчеркнул, что участие в «коалиции желающих» должно быть открыто для вклада третьих государств, которые поддерживают позицию НАТО и ЕС по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 января встретится в Париже с главами государств и правительств стран-союзников, чтобы обсудить условия возможного мирного соглашения с Россией. Одним из ключевых элементов такого документа призваны стать военные гарантии Запада, которые должны сдержать Россию от новой военной агрессии.

Ранее стало известно, что британские и французские военные совместно с представителями ЕС уже разработали планы по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Франция и Великобритания готовы направить своих военных для участия в наблюдательной миссии даже без соответствующего мандата ООН или Европейского союза. Для этого им будет достаточно только согласия официального Киева.

Проект такой наблюдательной миссии предполагает, что французские и британские военные смогут при необходимости открывать огонь для поддержания перемирия. Кроме того, обсуждается участие военных других неназванных европейских стран. Дипломаты считают, что в первые месяцы перемирия численность таких «международных сил» может составить от 10 000 до 15 000 военных.

Предполагается, что «многонациональные силы» будут обеспечивать безопасность Украины с моря и в воздухе, а также с территории соседних стран.