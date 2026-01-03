USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
3 января 2026, 21:59 2635

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, что не вполне удовлетворен взаимодействием с президентом России Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине.

«Всегда хорошо поговорить про Путина», — сначала пошутил Трамп. «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», — продолжил президент США, имея в виду войну в Украине, передает Би-би-си. 

Трамп рассказал, что не обсуждал с Путиным захват Николаса Мадуро, который считался близким Москве человеком. «Нет, я никогда не говорил с ним о Венесуэле», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
3 января 2026, 22:55 1763
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 917
СВО длительностью 30 минут
3 января 2026, 22:07 3014
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
3 января 2026, 15:51 5792
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 1585
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 750
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
3 января 2026, 22:20 8997
А за что жену-то?
3 января 2026, 21:53 11814
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 2636
История повторяется...
3 января 2026, 20:40 3704
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
3 января 2026, 19:40 7293

