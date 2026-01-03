Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, что не вполне удовлетворен взаимодействием с президентом России Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине.

«Всегда хорошо поговорить про Путина», — сначала пошутил Трамп. «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», — продолжил президент США, имея в виду войну в Украине, передает Би-би-си.

Трамп рассказал, что не обсуждал с Путиным захват Николаса Мадуро, который считался близким Москве человеком. «Нет, я никогда не говорил с ним о Венесуэле», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.