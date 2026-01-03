USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Зеленский определился с первым замом Буданова

3 января 2026, 22:07 832

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента, а именно: обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей (Кислица – ред.) будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе», - заявил Зеленский.

Отметим, что Сергей Кислица - дипломат, первый заместитель министра иностранных дел Украины, был постоянным представителем Украины при ООН в 2020-2024 годах.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении руководителем Офиса президента Кирилла Буданова, а руководителем Главного управления разведки Минобороны - Олега Иващенко.

Он также предлагает назначить первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел представит кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы Украины, а генерал-лейтенант Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

