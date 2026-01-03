USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Трамп: Мадуро могли и убить

3 января 2026, 22:18

Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог быть убит в случае сопротивления при его захвате в ходе военной операции США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде, передает CNN.

«Это могло произойти. Он пытался попасть в безопасное место. Знаете, безопасное место – [комната] вся из стали, и он не смог добраться до двери, потому что наши ребята были такими быстрыми», – сказал Трамп.

Он повторил, что американские военные «быстро преодолели сопротивление», отметив также, что «сопротивление было значительным».

«Люди интересовались, застали ли мы их врасплох? Отчасти да, но они чего-то ждали. Сопротивление было большим. Было много перестрелок», – сказал он.

Мадуро находится на борту корабля USS Iwo Jima, Трамп опубликовал его изображение незадолго до начала пресс-конференции.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

