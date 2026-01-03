Трамп пригрозил Колумбии и Кубе

Президент США Дональд Трамп в связи с проведением американскими военными операции в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении президента Колумбии Густаво Петро остаются в силе.

«У него [в стране находятся] фабрики, где делают кокаин. И да, я не отступаю от предыдущих заявлений. Он производит кокаин, его отправляют в США. Так что ему нужно беречь свою задницу», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, в силе ли его прежние предупреждения в отношении Петро.

Трамп ранее обвинял Петро в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.

Трамп также отметил, что Куба может стать темой обсуждения в рамках более широкой политики США в регионе, подчеркнув потенциальную возможность расширения внимания Вашингтона за пределы Венесуэлы на фоне растущей напряженности в Латинской Америке.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро охарактеризовал действия Вашингтона как посягательство на суверенитет Латинской Америки и заявил, что они приведут к гуманитарному кризису.