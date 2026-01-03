Смертельное ДТП в Астаре

Как сообщает haqqin.az, авария произошла сегодня около 16:40 на участке трассы Алят - Астара, проходящем через село Тенгерюд.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего по маршруту Астара - Ленкорань, Самир Мамедзаде внезапно потерял управление. В результате микроавтобус врезался в придорожный столб и перевернулся. Сообщается о погибших и раненых среди пассажиров микроавтобуса. Пострадавших немедленно доставили в ближайшие больницы бригады скорой помощи, прибывшие на место происшествия.

В результате аварии погибли Афсана Бабаева, 1996 года рождения, и Сайяра Гасанова, 1961 года рождения. Отметим, что попавшие в аварию направлялись на свадьбу.

В ответ на запрос haqqin.az в Ленкоранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что 3 января, около 16:40, в селе Тенгерюд Астаринского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус марки «Мерседес» под управлением С. Мамедзаде перевернулся в результате потери управления. В результате ДТП 2 пассажира погибли, еще 7 получили травмы.

Ведется расследование.