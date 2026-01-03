USD 1.7000
С железных дорог уехали на нары

Инара Рафикгызы
3 января 2026, 23:07 861

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Имишлинского пункта обеспечения департамента управления топливными и энергетическими ресурсами ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 58‑летнего Эльданиза Садыгова и проходящего с ним по делу машиниста‑инструктора магистральных тепловозов Имишлинского участка службы управления поездами департамента инфраструктуры АЖД 34‑летнего Фамиля Солтанова.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Садыгов и Солтанов были обвинены в присвоении и продаже тонн дизельного топлива и масла, выделенных для движения локомотивов. Следствием установлено, что в официальные документы вносились ложные сведения о якобы выполненных дополнительных маршрутах, хотя локомотивы фактически не двигались и топлива было вполне достаточно. На основании этих поддельных документов в больших объемах получались дизельное топливо и масло, которые затем продавались. Полученные деньги обвиняемые делили между собой. В результате незаконных действий обвиняемых государственному учреждению был причинен ущерб в размере 107 тысяч манатов. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Обвиняемые признали себя виновными по предъявленным им обвинениям и выразили сожаление по поводу своих действий. Суд приговорил Эльданиза Садыгова к 6 годам, Фамиля Солтанова — к 5 с половиной годам лишения свободы. Оба были арестованы в зале суда. Согласно приговору, оставшаяся часть ущерба — 31 837 манатов — должна быть взыскана с обвиняемых и перечислена в госбюджет.

Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 1775
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 937
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 3025
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 5795
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 1597
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 752
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро обновлено 22:20
3 января 2026, 22:20 9009
А за что жену-то?
А за что жену-то? последний вопрос
3 января 2026, 21:53 11822
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 2641
История повторяется...
История повторяется...
3 января 2026, 20:40 3709
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
3 января 2026, 19:40 7301

