С железных дорог уехали на нары

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Имишлинского пункта обеспечения департамента управления топливными и энергетическими ресурсами ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 58‑летнего Эльданиза Садыгова и проходящего с ним по делу машиниста‑инструктора магистральных тепловозов Имишлинского участка службы управления поездами департамента инфраструктуры АЖД 34‑летнего Фамиля Солтанова.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Садыгов и Солтанов были обвинены в присвоении и продаже тонн дизельного топлива и масла, выделенных для движения локомотивов. Следствием установлено, что в официальные документы вносились ложные сведения о якобы выполненных дополнительных маршрутах, хотя локомотивы фактически не двигались и топлива было вполне достаточно. На основании этих поддельных документов в больших объемах получались дизельное топливо и масло, которые затем продавались. Полученные деньги обвиняемые делили между собой. В результате незаконных действий обвиняемых государственному учреждению был причинен ущерб в размере 107 тысяч манатов. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Обвиняемые признали себя виновными по предъявленным им обвинениям и выразили сожаление по поводу своих действий. Суд приговорил Эльданиза Садыгова к 6 годам, Фамиля Солтанова — к 5 с половиной годам лишения свободы. Оба были арестованы в зале суда. Согласно приговору, оставшаяся часть ущерба — 31 837 манатов — должна быть взыскана с обвиняемых и перечислена в госбюджет.