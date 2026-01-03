Вице-президент Венесуэлы ответила на требования Трампа

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настаивает на освобождении захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Мы требуем немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги», - сказала Родригес в обращении к согражданам, ее цитирует испанское агентство EFE.

Родригес отметила, что Мадуро - законный президент Венесуэлы. Она также призвала венесуэльцев к тому, чтобы общими усилиями обеспечивать защиту страны. «В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», - отметила она.

По словам Родригес, США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами. «Сегодня... правительство Соединенных Штатов начало беспрецедентную военную агрессию против Боливарианской Республики Венесуэла, - отметила она. - В ходе этой военной операции были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди... Силия Флорес. ...Это агрессия под надуманными предлогами».

Вице-президент Венесуэлы, говоря о заявлениях Трампа о доступе к нефти, сказала, что руководство «будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу». «Мы готовы защищать наши природные ресурсы, которые необходимы для развития нашей страны. Сегодня венесуэльский народ очень четко осознал, какую значимость имеют принадлежащие ему энергетические ресурсы», - указала вице-президент.