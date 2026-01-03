Вице-президент Венесуэлы ответила на требования Трампа

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настаивает на освобождении захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Мы требуем немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги», - сказала Родригес в обращении к согражданам, ее цитирует испанское агентство EFE.
Родригес отметила, что Мадуро - законный президент Венесуэлы. Она также призвала венесуэльцев к тому, чтобы общими усилиями обеспечивать защиту страны. «В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», - отметила она.
По словам Родригес, США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами. «Сегодня... правительство Соединенных Штатов начало беспрецедентную военную агрессию против Боливарианской Республики Венесуэла, - отметила она. - В ходе этой военной операции были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди... Силия Флорес. ...Это агрессия под надуманными предлогами».
Вице-президент Венесуэлы, говоря о заявлениях Трампа о доступе к нефти, сказала, что руководство «будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу». «Мы готовы защищать наши природные ресурсы, которые необходимы для развития нашей страны. Сегодня венесуэльский народ очень четко осознал, какую значимость имеют принадлежащие ему энергетические ресурсы», - указала вице-президент.
* * * 23:25
Американские войска не будут введены в Венесуэлу, если вице-президент страны Делси Родригес будет исполнять волю Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп изданию New York Post.
До этого на пресс-конференции Трамп сообщил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. На вопрос издания о том, будут ли «американские войска на местах помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».
По словам Трампа, США уже назначают людей, которые будут временно управлять Венесуэлой. Президент США жестом указал на себя и американского госсекретаря Марко Рубио. «В основном на некоторое время этим будут управлять люди, которые стоят прямо за моей спиной», — сказал Трамп.
В соответствии с Конституцией Венесуэлы в отсутствие президента страны его обязанности исполняет вице-президент. Ей предоставляется это право на 90 дней, после чего этот срок может продлить парламент.
Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает The New York Times. По словам одного из источников издания, кандидатуру Родригес в качестве преемника Мадуро рассматривает правящая партия Венесуэлы.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла в одностороннем порядке забрала у США нефть и продавала ее, что обошлось американцам в «миллиарды долларов».
«Они делали это давно, но никогда у нас не было президента, который бы что-то с этим делал», — заявил Трамп на пресс-конференции. Венесуэла отняла «огромную нефтяную инфраструктуру», сказал президент США. Он заявил, что венесуэльская нефтяная индустрия была выстроена усилиями американцев.