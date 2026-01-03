USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Зеленский намекнул, что надо похитить Путина

3 января 2026, 23:33

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал на брифинге захват Соединенными Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Зеленского попросили отреагировать на сегодняшние события в Венесуэле.

«Ну как тут отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, вот так  то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», - сказал Зеленский и рассмеялся.

Президент Украины воздержался от прямого упоминания России или президента РФ Владимира Путина, но контекст заявления позволял не исключить, что речь идет именно о нем.

