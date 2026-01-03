USD 1.7000
Боестолкновение на границе Ирана и Пакистана

3 января 2026, 23:52 382

На границе Ирана с Пакистаном произошло боестолкновение между «террористами, пытавшимися проникнуть на территорию Ирана» и пограничниками. По данным иранского информационного агентства Mehr, с заявлением по этому поводу выступил командующий пограничными войсками Систана-Белуджистана Риза Шекаи.

Шекаи сообщил, что на иранско-пакистанской границе в городе Сераван, относящемся к провинции Систан-Белуджистан, произошло вооруженное столкновение между пограничниками и «террористами, пытавшимися проникнуть на территорию Ирана».

По его словам, в ходе столкновения террористы понесли тяжелые потери и оставили после себя много оружия.

В ходе обыска на месте происшествия были обнаружены 4 автомата Калашникова, 1 пистолет, 10 боеприпасов SPG-9, 2 гранаты, 3 боеприпаса RPG-7, 240 патронов, 20 патронов для снайперского оружия, 232 патрона для пулемета Горюнова, 132 патрона для автомата Калашникова, 10 магазинов для автомата Калашникова и 1 магазин для пистолета.

