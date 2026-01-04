USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

В Швейцарии завели уголовное дело против хозяев бара в Кран-Монтане

Прокуратура кантона Вале в Швейцарии начала уголовное расследование в отношении двух владельцев, управляющих баром Le Constellation, при пожаре в котором погибли 40 человек. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, сообщило агентство Keystone-SDA со ссылкой на заявление прокуратуры.

Согласно документу, первые результаты расследования в связи с пожаром привели к началу уголовного расследования в отношении обоих владельцев. Помимо непредумышленного убийства, им предъявлены обвинения в непредумышленном нанесении телесных повреждений и непредумышленном поджоге. В прокуратуре подчеркнули, что до вступления приговора в силу действует презумпция невиновности.

Ранее СМИ сообщили, что заведение принадлежит французской паре Жаку и Джессике Моретти, выходцам с Корсики. Отмечалось, что во время трагедии женщина находилась на месте и получила ожоги руки. Ее муж был в другом заведении и не пострадал.

Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 1782
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 947
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 3031
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 5798
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 1600
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 756
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро обновлено 22:20
3 января 2026, 22:20 9015
А за что жену-то?
А за что жену-то? последний вопрос
3 января 2026, 21:53 11830
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 2644
История повторяется...
История повторяется...
3 января 2026, 20:40 3710
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
Трамп назвал «следующую цель» после Венесуэлы
3 января 2026, 19:40 7304

