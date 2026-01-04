Зеленский анонсировал «большую перезагрузку» власти

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует останавливаться на изменениях в правительстве и в областных военных администрациях. Стартует «большая перезагрузка», которая коснется всей системы, - сейчас на очереди оборонный сектор, Государственное бюро расследований (ГБР) и Вооруженные силы Украины. Об этом Зеленский сказал вечером 3 января в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Зеленский добавил, что он уже передал предложения по первому вице-премьеру и министру энергетики, поскольку долго ждал от депутатов их предложений.

По его словам, перезагрузка коснется и Министерства обороны. Она начнется, как только новый министр обороны Михаил Федоров примет должность - когда депутаты поддержат его кандидатуру. Зеленский также пообещал лично взяться за ротацию «абсолютно всех руководителей» в сфере безопасности и правоохранительной системе.

Он добавил, что ротации коснутся также Государственного бюро расследований, о чем уже неоднократно было сказано. Ротационные процессы будут происходить в январе. Также Зеленский анонсировал, что после перезагрузки оборонного сектора дойдет очередь и до Вооруженных сил Украины.

«Но, чтобы до этого дойти, я должен быть уверен, что все остальное перезагружено и все остальное работает. Что на это влияет? Две вещи. У нашей страны есть два пути», - отметил он.

Первый путь, по словам Зеленского, - это мирный дипломатический процесс, он «не такой болезненный». Он лично для него, заверил глава государства, является номером один. Украина хочет закончить войну дипломатией, но на этом пути также многое зависит от партнеров: если они не заставят президента России Владимира Путина идти на мир, придется воевать дальше.

«Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент Россия, если все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь - защищаться. И вот в этот момент нужны будут свежие силы. И поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур на всякий случай», - резюмировал Зеленский.