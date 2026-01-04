Орбан после захвата Мадуро: Нефть может подскочить

Военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле и захват президента этой страны Николаса Мадуро могут спровоцировать рост стоимости нефти на мировых рынках. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, венгерское правительство уже провело срочные консультации с представителями энергетического сектора.

«Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим», — говорится в публикации Орбана в Facebook.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.