Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Орбан после захвата Мадуро: Нефть может подскочить

Военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле и захват президента этой страны Николаса Мадуро могут спровоцировать рост стоимости нефти на мировых рынках. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, венгерское правительство уже провело срочные консультации с представителями энергетического сектора.

«Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим», — говорится в публикации Орбана в Facebook.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк
01:53 13997
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
01:41 8907
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
3 января 2026, 22:55 3355
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 3031
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут
3 января 2026, 22:07 4579
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
3 января 2026, 15:51 6207
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 2669
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 1341
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
3 января 2026, 22:20 10147
А за что жену-то?
А за что жену-то?
3 января 2026, 21:53 13236
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 3718

