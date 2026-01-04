Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в конце января для обсуждения мирного плана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.

По его словам, завтра (4 января – ред.) выезжают в Европу представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители милитари-сектора других стран.

«После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в течение этих встреч будут переговоры с командой президента Трампа, также эти встречи будут в Париже.

«Они будут сутки, а может, двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января», - заявил президент Украины.

28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились во Флориде. После переговоров лидеры двух стран сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.

Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.

Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.

Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 01:53
01:53 13998
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 8908
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 3355
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 3032
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 4580
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 6207
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 2670
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 1342
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро обновлено 22:20
3 января 2026, 22:20 10148
А за что жену-то?
А за что жену-то? последний вопрос
3 января 2026, 21:53 13236
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 3718

