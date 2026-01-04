USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Соратник Трампа предупреждает: «В городе появился новый шериф»

01:00 969

Лидерам Ирана и Кубы стоит обеспокоиться на фоне американской военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил сенатор-республиканец от Южной Каролины, союзник президента США Линдси Грэм порталу Axios.

«В городе появился новый шериф, - сказал Грэм. - Он вдохнул жизнь в доктрину Монро. Если бы я был лидером Ирана, я бы пошел помолиться в мечеть».

Сенатор, говоря о возможности новых ударов по Венесуэле, сказал, что «все варианты будут рассмотрены».

Грэм также сообщил, что разговаривал с президентом Трампом перед началом операции в Венесуэле: «Он дал понять, что считает: у нас под боком находится наркохалифат, который необходимо уничтожить. Операцию готовили в течение последних нескольких недель».

Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 01:53
01:53 14001
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 8910
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 3356
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 3034
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 4581
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 6207
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 2670
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 1342
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро
Более 150 самолетов и беспилотников: как американский спецназ захватывал Мадуро обновлено 22:20
3 января 2026, 22:20 10148
А за что жену-то?
А за что жену-то? последний вопрос
3 января 2026, 21:53 13238
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
Трамп: «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей»
3 января 2026, 21:59 3718

