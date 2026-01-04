Соратник Трампа предупреждает: «В городе появился новый шериф»

Лидерам Ирана и Кубы стоит обеспокоиться на фоне американской военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил сенатор-республиканец от Южной Каролины, союзник президента США Линдси Грэм порталу Axios.

«В городе появился новый шериф, - сказал Грэм. - Он вдохнул жизнь в доктрину Монро. Если бы я был лидером Ирана, я бы пошел помолиться в мечеть».

Сенатор, говоря о возможности новых ударов по Венесуэле, сказал, что «все варианты будут рассмотрены».

Грэм также сообщил, что разговаривал с президентом Трампом перед началом операции в Венесуэле: «Он дал понять, что считает: у нас под боком находится наркохалифат, который необходимо уничтожить. Операцию готовили в течение последних нескольких недель».