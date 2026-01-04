Вопрос гарантий для Украины остается открытым

Последняя серия переговоров с США приблизила Украину и Россию к заключению мирного соглашения, которое могло бы удовлетворить некоторые требования обеих стран, пишет The New York Times.

В публикации напоминается, что президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что мир возможен, если Киев получит надежные гарантии безопасности.

Издание отмечает, что вопрос гарантий безопасности все еще остается одним из самых сложных в урегулировании войны. До сих пор неясно, как они будут работать и какие страны их предоставят.

Отмечается, что Украина ищет конкретные ответы, чтобы развеять опасения по поводу возможного повторного вторжения России. Тем не менее все еще неизвестно, какие страны действительно встанут на защиту Украины.

3 января в Украину прибыли 18 советников по национальной безопасности из стран-партнеров, чтобы обсудить детали проекта мирного плана. По словам Зеленского, работа над гарантиями безопасности, планом восстановления Украины и пошаговым планом действий для прекращения войны стремительно продвигается. Он также выразил надежду на то, что работа над этими документами будет завершена уже в январе.

В издании добавили, что в ближайшие дни продолжатся переговоры украинской стороны с представителями «коалиции желающих». Позже также запланированы встречи с представителями США.

В издании объяснили, что настойчивость Украины в вопросе гарантий обусловлена горьким опытом, когда предыдущие договоренности оказались несостоятельными. Журналисты напомнили, что наиболее болезненным примером для Украины является Будапештский меморандум. В соответствии с этим соглашением Украина передала РФ старое советское ядерное оружие в обмен на «гарантии безопасности» от России, США и Великобритании. Китай и Франция дали отдельные гарантии.

Проблема Будапештского меморандума заключалась в том, что он не давал подробных сведений о гарантиях и не давал обещаний о военной поддержке в случае нападения.

В издании напомнили, что в недавнем проекте мирного плана говорится о том, что США, НАТО и некоторые страны Европы могут предоставить Украине гарантии, аналогичные статье 5-й Североатлантического альянса. Это положение НАТО о коллективной обороне, которое обязывает членов Альянса приходить на помощь друг другу в случае нападения.

Также в этом проекте мирного плана указано, что численность Вооруженных сил Украины сохранится на уровне 800 000 военнослужащих в мирное время при финансовой поддержке западных партнеров. Отдельно предусмотрены членство Украины в Европейском союзе в определенный срок и двустороннее соглашение о безопасности с США.

Теперь же европейским странам необходимо решить, что именно они готовы предоставить Украине и в какие сроки, отметили в издании. Вероятнее всего, эти вопросы будут обсуждаться на встречах, которые пройдут в ближайшие дни.