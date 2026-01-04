USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Американцы протестуют, а демократы требуют у Трампа отчета

01:44 476

Несколько сотен демонстрантов собрались на главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер - в знак протеста против военной агрессии США в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты пришли с венесуэльскими флагами и плакатами, на которых написано «Руки прочь от Венесуэлы!», «Прекратите бомбить Венесуэлу!», «США прочь из Карибского бассейна!»

«Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро - это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, - заявил один из участников протеста. - Это атака на народ Венесуэлы, суверенитет всей Латинской Америки».

В районе проведения мероприятия наблюдается усиленное присутствие полиции, вместе с тем правоохранители не перекрывают улицы и не вмешиваются в ход демонстрации. Обстановка на месте проведения акции спокойная.

В то же время лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) обвинил администрацию президента Дональда Трампа в отсутствии четкого плана дальнейших действий в отношении Венесуэлы. Соответствующее заявление он разместил в X.

Шумер назвал «безрассудством» тот факт, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро «была проведена без одобрения со стороны Конгресса и в отсутствие четкого плана дальнейших действий». «Администрация трижды заверяла меня в том, что она не добивается смены режима и не планирует военных действий в отношении Венесуэлы. Очевидно, они (представители администрации США – ред.) ведут себя неискренне по отношению к американцам», - заявил он.

По словам Шумера, «мысль о том, что Трамп планирует управлять Венесуэлой, должна вселять страх в сердца американцев». Согласно позиции лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа США, администрация Трампа «должна немедленно сообщить Конгрессу о своих целях и планах предотвращения гуманитарной и геополитической катастрофы, которая приведет к тому, что [США] окажутся втянуты в очередную бесконечную войну».

