Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Правительственный квартал в Дамаске обстреляли

02:39

Три взрыва произошли 3 января в западной части сирийской столицы Дамаска, подвергшейся обстрелу неизвестных боевиков. Об этом сообщил новостной портал Naharnet со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.

По его информации, одна из выпущенных ракет повредила купол мечети Аль-Мухаммади в районе Меззе. Рядом с ней находятся виллы, где проживают высокопоставленные чиновники. Другая ракета разорвалась возле казармы элитного батальона, еще одна - на территории военного аэродрома Меззе на выезде из города.

Данные о пострадавших и нанесенном ущербе не приводятся. Сотрудники силовых структур, прибывшие на место, ведут расследование.

03:52
03:49
01:41
3 января 2026, 22:55
3 января 2026, 23:33
3 января 2026, 22:07
3 января 2026, 15:51
3 января 2026, 22:44
3 января 2026, 22:53
3 января 2026, 22:20
3 января 2026, 21:53

