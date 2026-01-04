Правительственный квартал в Дамаске обстреляли

Три взрыва произошли 3 января в западной части сирийской столицы Дамаска, подвергшейся обстрелу неизвестных боевиков. Об этом сообщил новостной портал Naharnet со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.

По его информации, одна из выпущенных ракет повредила купол мечети Аль-Мухаммади в районе Меззе. Рядом с ней находятся виллы, где проживают высокопоставленные чиновники. Другая ракета разорвалась возле казармы элитного батальона, еще одна - на территории военного аэродрома Меззе на выезде из города.

Данные о пострадавших и нанесенном ущербе не приводятся. Сотрудники силовых структур, прибывшие на место, ведут расследование.