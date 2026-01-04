А Ын еще раз выстрелил в сторону Японии

Служба безопасности на море Японии сообщила о ракетном пуске со стороны КНДР, а также заявила, что первая ракета, скорее всего, уже упала.

Первое предупреждение о возможном ракетном пуске было выпущено в 07.57 по местному времени, а второе - в 08.08.

"По данным министерства обороны, объект, который ранее был выпущен с территории КНДР и может являться баллистической ракетой, предположительно, уже упал. Судам следует внимательно следить за последующей информацией и в случае обнаружения возможных падающих предметов не приближаться к ним, а сообщить соответствующие сведения в береговую охрану Японии", - говорится в сообщении службы.