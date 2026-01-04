USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Десять стран Америки потребовали незамедлительно освободить Мадуро

04:30 740

Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) потребовал немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и решительно осудил агрессию США против этой страны. Об этом говорится в заявлении АЛБА, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) решительно осуждает акт войны, совершенный правительством Соединенных Штатов против Боливарианской Республики Венесуэла 3 января. Мы осуждаем эту незаконную военную агрессию и требуем немедленного и безусловного освобождения конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также требуем сообщить о его судьбе и полностью уважать его физическую, политическую и моральную неприкосновенность", - говорится в заявлении АЛБА.

Боливарианский альянс подтверждает поддержку венесуэльского народа и правительства, которые продемонстрировали способность сохранять внутреннюю стабильность, социальный мир и конституционный порядок перед лицом серьезной внешней агрессии, отмечается в тексте альянса.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.

Сторонники Мадуро после похищения президента
Сторонники Мадуро после похищения президента объектив haqqin.az
04:53 1030
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
04:49 1147
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
03:52 1717
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 16884
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 10425
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 4308
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 4188
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 5464
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 6500
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 3230
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 1708

ЭТО ВАЖНО

Сторонники Мадуро после похищения президента
Сторонники Мадуро после похищения президента объектив haqqin.az
04:53 1030
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
04:49 1147
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
03:52 1717
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 16884
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 10425
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 4308
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 4188
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 5464
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 6500
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 3230
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 1708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться