Десять стран Америки потребовали незамедлительно освободить Мадуро

Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) потребовал немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и решительно осудил агрессию США против этой страны. Об этом говорится в заявлении АЛБА, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) решительно осуждает акт войны, совершенный правительством Соединенных Штатов против Боливарианской Республики Венесуэла 3 января. Мы осуждаем эту незаконную военную агрессию и требуем немедленного и безусловного освобождения конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также требуем сообщить о его судьбе и полностью уважать его физическую, политическую и моральную неприкосновенность", - говорится в заявлении АЛБА.

Боливарианский альянс подтверждает поддержку венесуэльского народа и правительства, которые продемонстрировали способность сохранять внутреннюю стабильность, социальный мир и конституционный порядок перед лицом серьезной внешней агрессии, отмечается в тексте альянса.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.