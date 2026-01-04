USD 1.7000
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
04:49 1149

29-летний российский врач Антон Алешин – слушатель программы ординатуры в медицинском центре Брукдейлского университета, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 3:30 утра в Бронксе толкнул 72-летнего гражданина США в двигающийся поезд, который в этот момент прибывал на станцию 161-Yankee Stadium.

Пострадавший никогда не встречал Алешина ранее. В результате нападения он сломал два ребра, у него открылось внутреннее кровотечение, появились рваные раны на лице...

Как сообщают американские СМИ, Алешин был арестован на месте. В настоящее время идет процесс его исключения из университета.

Согласно судебным документам, Алешину предъявлен целый ряд обвинений, включая покушение на убийство, нападение, попытку нападения, создание угрозы жизни и здоровью и преследование.

В ходе предварительного слушания в уголовном суде Бронкса он не признал себя виновным и был заключен под стражу без права на освобождение под залог, сообщила в пятницу прокуратура округа.

Антон Алешин
Сторонники Мадуро после похищения президента
Сторонники Мадуро после похищения президента объектив haqqin.az
04:53 1032
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
04:49 1150
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
03:52 1718
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 16884
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 10425
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 4309
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 4188
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 5464
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже украинская драма продолжается
3 января 2026, 15:51 6500
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
3 января 2026, 22:44 3230
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
3 января 2026, 22:53 1708

