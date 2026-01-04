Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд

29-летний российский врач Антон Алешин – слушатель программы ординатуры в медицинском центре Брукдейлского университета, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 3:30 утра в Бронксе толкнул 72-летнего гражданина США в двигающийся поезд, который в этот момент прибывал на станцию 161-Yankee Stadium.

Пострадавший никогда не встречал Алешина ранее. В результате нападения он сломал два ребра, у него открылось внутреннее кровотечение, появились рваные раны на лице...

Как сообщают американские СМИ, Алешин был арестован на месте. В настоящее время идет процесс его исключения из университета.

Согласно судебным документам, Алешину предъявлен целый ряд обвинений, включая покушение на убийство, нападение, попытку нападения, создание угрозы жизни и здоровью и преследование.

В ходе предварительного слушания в уголовном суде Бронкса он не признал себя виновным и был заключен под стражу без права на освобождение под залог, сообщила в пятницу прокуратура округа.