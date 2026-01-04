Сторонники Мадуро после похищения президента

Каракас (Венесуэла). Сторонники Николаса Мадуро после объявления президентом США Дональдом Трампом о его задержании

Сантьяго (Чили). Венесуэльцы радуются после того, как президент США Дональд Трамп объявил о задержании президента Николаса Мадуро

Бней-Брак (Израиль). Ультраортодоксальные евреи столкнулись с полицейскими, перекрыв шоссе во время демонстрации против призыва в израильскую армию

Аден (Йемен). Сторонники Южного переходного совета (СТС), коалиции сепаратистских групп, стремящихся восстановить государство Южный Йемен, подняли флаги Южного Йемена во время митинга

Нусейрат (Сектор Газа). Палестинцы пробираются сквозь руины лагеря беженцев

Одесса (Украина). Члены мобильного подразделения противовоздушной обороны во время воздушной тревоги