Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Сторонники Мадуро после похищения президента

Каракас (Венесуэла). Сторонники Николаса Мадуро после объявления президентом США Дональдом Трампом о его задержании

Сантьяго (Чили). Венесуэльцы радуются после того, как президент США Дональд Трамп объявил о задержании президента Николаса Мадуро

Бней-Брак (Израиль). Ультраортодоксальные евреи столкнулись с полицейскими, перекрыв шоссе во время демонстрации против призыва в израильскую армию

Аден (Йемен). Сторонники Южного переходного совета (СТС), коалиции сепаратистских групп, стремящихся восстановить государство Южный Йемен, подняли флаги Южного Йемена во время митинга

Нусейрат (Сектор Газа). Палестинцы пробираются сквозь руины лагеря беженцев

Одесса (Украина). Члены мобильного подразделения противовоздушной обороны во время воздушной тревоги

Лондон (Великобритания). Первое суперлуние в 2026 году, также известное как «Волчья луна» и туристы в кабинке колеса обозрения «Лондонский глаз»

Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбят Сирию
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
СВО длительностью 30 минут
Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже
Трамп пригрозил Колумбии и Кубе
Перед решающим матчем в Лиге чемпионов «Карабах» сыграет с узбеками и поляками
