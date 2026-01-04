USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

США возвращают Венесуэлу к жизни

10:04 1347

Ограничения на полеты воздушных судов над Карибским морем, введенные после начала военной операции США против Венесуэлы, будут сняты в 00:00 по восточному времени (09:00 по бакинскому времени). Об этом министр транспорта США Шон Даффи написал на своей странице в соцсети X.

«Первоначальные ограничения в Карибском воздушном пространстве истекают в 00:00 по восточному времени, и рейсы могут возобновиться», - говорится в публикации.

Даффи отметил, что все авиакомпании были заранее уведомлены о возможности возобновления полетов над ранее временно закрытой зоной и в настоящее время занимаются обновлением расписаний. Глава Минтранса США также призвал пассажиров уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков.

Тем временем стало известно, что глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет до 3 февраля.

«Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно», - говорится в публикации компании в соцсети Х.

Китай и Куба вспомнили про международное право
Китай и Куба вспомнили про международное право видео
10:48 414
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 20972
Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу
Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу
10:14 1109
США возвращают Венесуэлу к жизни
США возвращают Венесуэлу к жизни
10:04 1348
Сторонники Мадуро после похищения президента
Сторонники Мадуро после похищения президента объектив haqqin.az
04:53 5950
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
04:49 6201
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбит Сирию
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбит Сирию
03:52 5691
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 12637
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 6076
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 6179
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 7085

