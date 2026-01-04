USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу

10:14

Администрация президента США Дональда Трампа намерена временно управлять Венесуэлой до «безопасного, правильного и взвешенного перехода власти». Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в интервью CBS Evening News, подчеркнув, что все ключевые решения по будущему страны будет принимать лично Трамп.

По словам Хегсета, речь идет о жестком контроле со стороны Вашингтона. «Это означает, что условия устанавливаем мы. Президент Трамп устанавливает условия», — сказал он. В числе приоритетов он назвал прекращение наркотрафика, возврат контроля над нефтью, «отнятой у американских компаний», и предотвращение отправки преступников в США.

Ранее в субботу Дональд Трамп заявил, что США «будут управлять страной» до момента формирования переходной власти, однако подробностей не привел. Хегсет входил в число высокопоставленных чиновников, курировавших ночную военную операцию США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. Министр обороны назвал операцию «самой сложной и самой успешной совместной спецоперацией в истории».

Отвечая на вопрос о необходимости одобрения Конгресса для возможного масштабного вмешательства, Хегсет заявил, что задержание Мадуро рассматривалось как правоохранительная операция. По его словам, госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что в таких случаях предварительное уведомление Конгресса не требуется. Вместе с тем он добавил, что в случае расширения операции Конгресс будет проинформирован.

Говоря о дальнейших шагах США в Венесуэле, Хегсет не стал вдаваться в детали, но подчеркнул стратегическое значение страны для Вашингтона. Он указал на интерес США к венесуэльской нефти, безопасности Западного полушария и борьбе с наркотрафиком. По его словам, действия Каракаса против американских нефтяных интересов «хорошо известны» и «не должны были происходить».

Хегсет также прокомментировал введенную Трампом в прошлом месяце блокаду венесуэльской нефти, отметив, что поставки нефти в настоящее время полностью остановлены, а американские военные продолжают находиться в состоянии готовности в Карибском регионе. Он добавил, что администрация планирует вернуть в страну американские нефтяные компании и инвестиции. По его словам, нефтяная инфраструктура Венесуэлы сейчас работает лишь на 20% мощности, и «это изменится».

В заключение министр обороны заявил, что, по мнению администрации Трампа, вмешательство США может принести выгоду как самим Соединенным Штатам, так и венесуэльцам. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий в конечном итоге будет зависеть от решения граждан Венесуэлы, однако США рассчитывают получить выгоду в сфере безопасности и экономики.

