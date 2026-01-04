Китай и Куба вспомнили про международное право

МИД КНР потребовал от США «немедленно освободить» Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Китайские дипломаты также потребовали «обеспечить им безопасность».

«Китайская сторона призывает американскую сторону немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», — говорится в сообщении министерства.

Накануне в МИД КНР заявили, что Китай «резко осуждает применение силы» со стороны США против Венесуэлы.

В заявлении МИД Кубы говорится, что Гавана «готова пролить собственную кровь в защиту братской Венесуэлы».

В заявлении кубинские власти, как отмечается, «решительно осудили военную агрессию» США против Венесуэлы, назвав ее «преступным актом, нарушающим международное право и Устав ООН». В Гаване считают происходящее «опасной эскалацией многолетней политики давления» Вашингтона на Каракас.

Куба также потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, заявив, что их удержание в результате военной операции является «грубым посягательством на суверенитет государства — члена ООН».

Как пишет газета The New York Times, в результате атаки погибли как минимум 40 человек.