USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Китай и Куба вспомнили про международное право

видео
10:48 422

МИД КНР потребовал от США «немедленно освободить» Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Китайские дипломаты также потребовали «обеспечить им безопасность».

«Китайская сторона призывает американскую сторону немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», — говорится в сообщении министерства.

Накануне в МИД КНР заявили, что Китай «резко осуждает применение силы» со стороны США против Венесуэлы.

В заявлении МИД Кубы говорится, что Гавана «готова пролить собственную кровь в защиту братской Венесуэлы».

В заявлении кубинские власти, как отмечается, «решительно осудили военную агрессию» США против Венесуэлы, назвав ее «преступным актом, нарушающим международное право и Устав ООН». В Гаване считают происходящее «опасной эскалацией многолетней политики давления» Вашингтона на Каракас.

Куба также потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, заявив, что их удержание в результате военной операции является «грубым посягательством на суверенитет государства — члена ООН».

Как пишет газета The New York Times, в результате атаки погибли как минимум 40 человек.

Китай и Куба вспомнили про международное право
Китай и Куба вспомнили про международное право видео
10:48 423
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 20976
Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу
Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу
10:14 1115
США возвращают Венесуэлу к жизни
США возвращают Венесуэлу к жизни
10:04 1354
Сторонники Мадуро после похищения президента
Сторонники Мадуро после похищения президента объектив haqqin.az
04:53 5955
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
04:49 6205
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбит Сирию
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбит Сирию
03:52 5695
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 12641
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 6076
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 6183
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 7090

ЭТО ВАЖНО

Китай и Куба вспомнили про международное право
Китай и Куба вспомнили про международное право видео
10:48 423
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 20976
Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу
Американские нефтекомпании возвращаются в Венесуэлу
10:14 1115
США возвращают Венесуэлу к жизни
США возвращают Венесуэлу к жизни
10:04 1354
Сторонники Мадуро после похищения президента
Сторонники Мадуро после похищения президента объектив haqqin.az
04:53 5955
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
Российский врач бросил 72-летнего американца под поезд
04:49 6205
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбит Сирию
Все распоясались: Франция с Великобританией бомбит Сирию
03:52 5695
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет
Протесты в Иране не утихают, число погибших растет обновлено 01:41
01:41 12641
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…
Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть… главная тема
3 января 2026, 22:55 6076
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
Зеленский намекнул, что надо похитить Путина
3 января 2026, 23:33 6183
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика
3 января 2026, 22:07 7090
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться