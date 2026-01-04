Камала Харрис о свержении Мадуро

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что президент США Дональд Трамп, арестовав Николаса Мадуро, преследовал цель « играть роль регионального диктатора» и получить прибыль от венесуэльской нефти.

«Действия Дональда Трампа в Венесуэле не делают Америку безопаснее, сильнее или доступнее по цене. Тот факт, что (Николас) Мадуро — жестокий, нелегитимный диктатор, не меняет того, что этот шаг был незаконным и неразумным.

Мы уже видели подобное. Войны за смену режима или нефть, которые преподносятся как сила, но превращаются в хаос, и американские семьи расплачиваются за это. Американский народ этого не хочет, и он устал от лжи. Речь идет не о наркотиках или демократии.

Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального диктатора. Если бы его волновало что-то из этого, он бы не помиловал осужденного наркоторговца и не оттеснил бы на второй план законную оппозицию Венесуэлы, заключая сделки с приспешниками Мадуро.

Президент подвергает войска опасности, тратит миллиарды, дестабилизирует регион и не предоставляет никаких законных оснований, плана выхода и никаких преимуществ внутри страны.

Америке нужны лидеры, чьими приоритетами являются снижение расходов для работающих семей, обеспечение верховенства права, укрепление союзов и — что наиболее важно — приоритет интересов американского народа», - сказала Харрис.