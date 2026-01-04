США довольны Будановым

Нового главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Белом доме считают более «реалистичным и трезвым» относительно мирных переговоров, чем бывшего главу Офиса Андрея Ермака. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника администрации Дональда Трампа, который работал по вопросам России и Украины.

«Несмотря на репутацию агрессивного и жесткого человека, Буданов сыграл тихую, но важную роль в мирных переговорах в начале 2025 года... Когда вы реально обсуждаете, как закончится война, он, вероятно, один из самых реалистичных и трезвых парней», — сказал экс-чиновник. Это резко контрастировало, по его словам, с Ермаком, который критиковал своих американских коллег.

«Вместо того чтобы заботиться о лучшем для Украины, (Ермак) в конечном итоге заботился о лучшем для себя и (президента Украины Владимира) Зеленского», — добавил бывший чиновник. Он считает, что «Буданов — один из тех людей, которых уважают разные стороны в администрации Трампа».