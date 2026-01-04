«Путинизация» внешней политики США

Президент США Дональд Трамп не просто нарушает правила, он демонтирует их, и последствия этого идут далеко за пределы Венесуэлы, пишет обозреватель The Guardian Джулиан Боргер.

«Мало кто ожидал, что 2026 год станет годом мира, и он не успел продлиться и двух дней, как худшие опасения подтвердились. Ночные удары по Венесуэле, похищение ее лидера Николаса Мадуро и его жены, а также заявление Дональда Трампа о том, что США будут «управлять» страной и продавать ее нефть, нанесли очередной удар по международному праву и глобальным нормам. Но это даже не самое тревожное.

С момента вступления в должность почти год назад Дональд Трамп прокладывает через и без того хрупкое здание международного порядка колонны бульдозеров, и теперь от него остались в основном руины. Ночным событиям предшествовали авиаудары по небольшим судам у берегов Центральной Америки и убийство их экипажей на основании недоказанных обвинений в наркотрафике, а также вооруженный захват венесуэльских нефтяных танкеров в открытом море. Пока неизвестно, сколько людей погибло в ходе захвата Мадуро в ранние часы субботы.

С точки зрения глобальной стабильности самым опасным в экстрадиции Мадуро является то, что она сработала.

До сих пор вера Трампа в собственное всемогущество и его стремление завладеть территориями и природными ресурсами других стран сдерживались страхом увязнуть в зарубежных войнах. Он ложно утверждал, что завершил восемь войн, а его главной амбицией в 2025 году, по-видимому, было получение Нобелевской премии мира. Меньше месяца назад он размахивал наскоро придуманной заменой — «футбольной премией мира» ФИФА. Этот акт самоунижения со стороны мирового футбольного руководства сегодня выглядит еще более абсурдным, чем в тот момент, когда Трамп схватил золотую медаль и повесил ее себе на шею.

Опасения Трампа по поводу зарубежных войн, похоже, ослабевают. Его явно воодушевила драматичность операции против Мадуро и эффективность американских военных, которые ее провели. В субботу он заявил, что «не боится» направлять сухопутные войска в Венесуэлу для защиты своих интересов. Для стареющего президента, который с каждым днем становится все более раздражительным, несдержанным и бессвязным — на фоне падения популярности и отчаянных попыток отвлечь внимание от скандала с торговлей детьми, связанного с Эпштейном, — все более тесные объятия с военной силой выглядят зловеще.

В субботу утром Трамп выглядел опьяненным военным успехом. «Много хорошего планирования и много великих, великих солдат и замечательных людей, — сказал он New York Times. - Это была, по сути, блестящая операция».

Атака на Венесуэлу показывает, что соблазн чужих земель, нефти и полезных ископаемых теперь сияет ярче, чем Нобелевская премия.

В основном другим представителям администрации Трампа пришлось облекать атаку в юридические формулировки и утверждать, что Мадуро «привлекают к ответственности». Венесуэльский лидер был обвинен в США в конце первого президентского срока Трампа в коррупции, наркотрафике и других преступлениях.

Мадуро — диктатор, который с 2013 года управляет авторитарным государством при помощи выборов, широко считающихся сфальсифицированными. Однако конкретные обвинения в наркотрафике, выдвинутые против него США, большинство экспертов считают слабыми и не представляющими убедительных оснований ни по международному, ни по американскому праву для нападения на Венесуэлу и похищения ее лидера. В своих заявлениях Трамп неоднократно давал понять, что его куда больше привлекает венесуэльская нефть, чем желание предстать перед судом Мадуро или принести венесуэльцам демократию.

Спустя несколько часов после свержения Мадуро Трамп заявил, что США готовы вмешаться, чтобы восстановить обветшавшую и подорванную санкциями нефтяную отрасль Венесуэлы. «Мы будем продавать большие объемы нефти», — сказал он.

Международные законы и нормы, которые Трамп столь бесцеремонно попрал, начали размываться еще при предыдущих администрациях США. Ближайшим историческим аналогом является вторжение в Панаму в 1990 году и принудительная капитуляция ее диктатора при администрации старшего Буша.

Затем последовало вторжение в Ирак при Джордже Буше-младшем на ложных основаниях и широкое применение его администрацией практики тайных выдач и пыток. Барак Обама не стал привлекать предшественников к ответственности и сам проводил юридически сомнительную кампанию целевых убийств с помощью беспилотников.

Это можно рассматривать как отдельные акты лицемерия со стороны прежних президентов, которые делали исключения из международного права ради интересов США, но в целом придерживались глобальных норм, понимая, что «мировой порядок, основанный на правилах», в основном выгоден Америке.

Трамп же испытывает полное презрение к этой системе. Он смотрит на мир глазами империалиста XIX века, но с оружием XXI века.

Пока неясно, насколько далеко Трамп намерен зайти в Венесуэле, добиваясь своих целей, однако в субботу он дал понять, что «американская армада» останется в регионе «до тех пор, пока требования Соединенных Штатов не будут полностью выполнены и удовлетворены» — требования, которые, вероятно, будут включать захват контроля над венесуэльской нефтяной отраслью.

Трамп заявил, что заместитель Мадуро Дельси Родригес готова сотрудничать с Вашингтоном и что у него есть и другие кандидаты на замену. Неясно, обладают ли сторонники Мадуро возможностями или желанием сопротивляться американскому контролю, и воспользуются ли ситуацией какие-либо повстанческие группы. Спокойный исход выглядит маловероятным.

Произошедшее в Венесуэле вызовет немедленную тревогу у таких государств, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп ранее выражал готовность к радикальным действиям.

В последние дни Трамп заявлял, что США придут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его чиновники продолжали угрожать взять под контроль Гренландию любыми необходимыми средствами. В прошлом месяце Датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности — заявление, которое еще совсем недавно было немыслимым для союзника по НАТО.

На субботней пресс-конференции Трамп добавил к списку своих целей Кубу, заявив, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы». Госсекретарь Марко Рубио добавил, что Гавана должна чувствовать «озабоченность» после событий в Венесуэле.

Это ускоряет сползание от мира, в основном основанного на правилах, к миру конкурирующих сфер влияния, определяемых вооруженной силой и готовностью ее применять. Один из американских комментаторов, Дэвид Роткопф, назвал происходящее «путинизацией внешней политики США».

Российские комментаторы давно утверждают, что Латинская Америка находится в сфере влияния США, так же, как Украина — в российской тени. Владимир Путин думает так же о значительной части Восточной Европы. Си Цзиньпин сделает собственные выводы.

Опасность, столь наглядно проявившаяся в первые дни 2026 года, в конечном итоге коснется всех», - говорится в материале.