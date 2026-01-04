Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов

Падение режима Николаса Мадуро, который был захвачен американским спецназом и предстанет перед судом Нью-Йорка по обвинению в наркотерроризме, подвесило в воздухе судьбу миллиардов долларов инвестиций и кредитов, которые Венесуэла получила от России.

По подсчетам Reuters, с 2006 по 2017 год Кремль выделил в общей сложности $17 млрд венесуэльскому правительству, а также государственной нефтяной компании страны PDVSA.

Первые деньги — $2,2 млрд — получил предшественник Мадуро Уго Чавес, который в 2009 заключил контракт на закупки российского оружия — танков Т-72 и зенитных комплексов С-300. Спустя 8 лет Венесуэла была должна Москве уже $3,5 млрд, вернуть которые не могла из-за экономического кризиса и санкций. В 2017 году Владимир Путин и Мадуро договорились отсрочить платежи по этому займу на 10 лет с выплатой основной суммы в 2024-27 годы.

В конце 2010-х крупным кредитором Мадуро стала «Роснефть», в обмен получившая доли в крупных нефтедобывающих проектах Венесуэлы. Российские деньги правительство Мадуро использовало, чтобы избежать дефолта по долгу, расплачиваясь к Кремлем нефтью, которую на мировом рынке перепродавала «Роснефть», рассказывали источники Reuters. В 2020 году, после введения санкций в отношении PDVSA, «Роснефть» продала все активы в Венесуэле специально созданной госструктуре «Росзарубежнефть», полностью принадлежащей государству.

Теперь же судьба венесуэльских нефтяных месторождений оказалась в руках администрации Дональда Трампа, который обвинил Венесуэлу в «краже» нефти у США. «Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американского таланта, напора и умений, а социалистический режим украл ее у нас», — заявил Трамп. Он добавил, что США намерены отстроить заново венесуэльскую инфраструктуру и «продавать очень много нефти» другим странам.

По словам Трампа, проблем с Россией из-за операции в Венесуэле не будет, а с Путиным судьбу Мадуро он «никогда» не обсуждал.

Стремительная операция США, которая, по данным Associated Press, продолжалась лишь около получаса, вызывала скупую реакцию в Москве. МИД выразил «глубокую озабоченность» американскими ударами по венесуэльской территории и «серьезную обеспокоенность» сообщениями об аресте Мадуро. Он также потребовал освободить Мадуро и его жену Сесилию Флорес, которым в США грозит несколько пожизненных сроков.