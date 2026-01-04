USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу

12:25 1302

США сэкономили на поимке Николаса Мадуро $50 млн, именно такую сумму назначили за информацию, которая бы помогла арестовать венесуэльского президента. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что Мадуро неоднократно делали «очень-очень щедрые» предложения, предлагая мирным путем уйти с поста, однако «Николас валял дурака».

Как сообщает Reuters, экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за политических потрясений.

«После заявленного США нефтяного эмбарго порты не выдают разрешения на выход загруженных танкеров. Часть судов покинула акваторию пустыми, погрузка на главном терминале Хосе остановлена. Из-за переполненных хранилищ и судов для плавучего хранения стране может потребоваться сокращать добычу», - отмечает издание.

Гренландии приготовиться?
Гренландии приготовиться?
13:32 115
Мадуро в СИЗО
Мадуро в СИЗО фото; видео
10:33 4768
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика; все еще актуально
3 января 2026, 22:07 7788
Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу
Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу
12:25 1303
Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов
Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов Reuters
11:58 2703
«Путинизация» внешней политики США
«Путинизация» внешней политики США The Guardian
11:41 2066
США довольны Будановым
США довольны Будановым
11:20 2178
Камала Харрис о свержении Мадуро
Камала Харрис о свержении Мадуро
11:06 3585
Китай и Куба вспомнили про международное право
Китай и Куба вспомнили про международное право видео
10:48 2417
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 21995
Венесуэлу отдают Рубио
Венесуэлу отдают Рубио обновлено 13:05
13:05 3462

ЭТО ВАЖНО

Гренландии приготовиться?
Гренландии приготовиться?
13:32 115
Мадуро в СИЗО
Мадуро в СИЗО фото; видео
10:33 4768
СВО длительностью 30 минут
СВО длительностью 30 минут наша аналитика; все еще актуально
3 января 2026, 22:07 7788
Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу
Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу
12:25 1303
Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов
Операция Трампа может стоить России миллиардов долларов Reuters
11:58 2703
«Путинизация» внешней политики США
«Путинизация» внешней политики США The Guardian
11:41 2066
США довольны Будановым
США довольны Будановым
11:20 2178
Камала Харрис о свержении Мадуро
Камала Харрис о свержении Мадуро
11:06 3585
Китай и Куба вспомнили про международное право
Китай и Куба вспомнили про международное право видео
10:48 2417
Мадуро доставили в Нью-Йорк
Мадуро доставили в Нью-Йорк фото; видео; обновлено 03:49
03:49 21995
Венесуэлу отдают Рубио
Венесуэлу отдают Рубио обновлено 13:05
13:05 3462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться