Мадуро достался почти бесплатно. И нефть впридачу

США сэкономили на поимке Николаса Мадуро $50 млн, именно такую сумму назначили за информацию, которая бы помогла арестовать венесуэльского президента. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что Мадуро неоднократно делали «очень-очень щедрые» предложения, предлагая мирным путем уйти с поста, однако «Николас валял дурака».

Как сообщает Reuters, экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за политических потрясений.

«После заявленного США нефтяного эмбарго порты не выдают разрешения на выход загруженных танкеров. Часть судов покинула акваторию пустыми, погрузка на главном терминале Хосе остановлена. Из-за переполненных хранилищ и судов для плавучего хранения стране может потребоваться сокращать добычу», - отмечает издание.