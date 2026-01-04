А ведь Мадуро мог уехать в Турцию…

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отклонил ультиматум президента США Дональда Трампа, отказавшись покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию, сообщает The New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах.

«Мадуро в конце декабря отклонил ультиматум президента Трампа, по которому от него требовалось оставить пост и отправиться в изгнание в Турцию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько недель назад американские чиновники определились с кандидатурой вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве замены Мадуро, по крайней мере на время.

Источники, участвовавшие в обсуждениях, заявили изданию, что посредники смогли убедить администрацию Трампа, что Родригес будет защищать и поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы.

На фоне сообщений о военном вмешательстве США и захвате Николаса Мадуро посол Венесуэлы в Турции Фредди Гутьеррес выступил с обращением к турецкому руководству. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Каракас «ждет от своего союзника не просто призывов к миру, а четкой дипломатической позиции».

«Мы ожидаем от Турции официального заявления с осуждением. Мы знаем, что между народами Турции и Венесуэлы существуют тесные связи, а между главами государств - настоящая дружба. Мы рассчитываем на поддержку братского турецкого народа в защите Венесуэлы», - заявил посол.